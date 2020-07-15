Чрезвычайный режим по засухе введен в 8 районах Челябинской области

Еще шесть муниципалитетов объявят об этом в течение недели.

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Который день в Челябинской области держится жара до 36-38 градусов тепла. И за это время дождей практически не было. За май выпало 30-45 процентов нормы осадков, в июне-июле на большей территории региона более 1,5 месяцев осадков не было вообще.

Поэтому уже восемь районов региона ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе. Речь идет об Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском, Красноармейском, Карталинском и Кизильском муниципалитетах. Еще в Бредах, Карталах, Нагайбаке, Троицке, Увелке и Чебаркуле также ожидается введение ЧС: это произойдет в течение недели.

«Несмотря на тяжелую обстановку в области, идет заготовка кормов, причем темпы этих работ пока лучше, чем в прошлом году. Заготовлено шесть центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, в 2019 году на этот же период было заготовлено два центнера. Для создания качественной кормовой базы территориям, которые коснулась засуха, рекомендовано рассмотреть возможность перевода посевов зерновых в кормовые, заготовка в „неудобьях“ (в поймах рек, возле лесов и так далее)», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

Отмечается, что в этом году перед регионом стояла задача произвести не менее 1 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Исходя из предварительных данных, ожидаемый сбор составит около 1 миллиона 100 тысяч тонн.

Также уже начинается подготовка к уборке урожая. На балансе агропромышленного комплекса Челябинской области сейчас находится более 3300 комбайнов, 1000 валковых жаток, готовность которых к уборочным работам на сегодня составляет 84 процента.