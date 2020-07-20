На 40 процентов меньше зерна будет из-за засухи в Челябинской области

Южноуральским аграриям окажут поддержку.

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В Челябинской области сохраняется длительная засуха. Небольшие редкие дожди не способны исправить проблему с погибшим урожаем. Хоть в 2020 году на территории Южного Урала прошла отличная посевная кампания — была увеличена площадь посевных культур, но с конца мая в отдельных районах региона уже наблюдался дефицит влаги, а в июне-июле осадков на сельскохозяйственных территориях практически не было.

Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер в срочном порядке провел совещание с главами районов, а также чиновниками по засухе на территории региона. Он отметил, что прямой ущерб от длительной засухи будет существенен для сельскохозяйственных территорий, что дает основания уже в ближайшее время объявить режим чрезвычайной ситуации по области в целом.

«Об атмосферной и почвенной засухе объявили 19 сельскохозяйственных районов из 21. На сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации по засухе введен практически во всех аграрных муниципалитетах региона», — заявил Алексей Текслер.

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин отчитался перед главой региона, что в этом году вся посевная площадь составила 961 тысячу гектаров. Только недобор зерна из-за гибели культур будет значительным.

«По оперативным данным, с учетом пострадавших от засухи посевов, в этом году будет собрано около двух миллионов тонн зерна, что составляет 60 процентов от валового показателя. К уровню прошлого года урожай будет меньше порядка на 700 тысяч тонн. Это примерно 7-8 миллиардов потерянной прибыли», — заявил Сергей Кобылин.

При этом, и губернатор Алексей Текслер, и министр сельского хозяйства заявили, что аграриям будет оказана поддержка в виду потерянной прибыли. На данный момент потери составили уже 2 миллиарда 170 миллионов рублей.

Кроме того, уже достигнуты договоренности о пролонгации кредитов для пострадавших сельхозтоваропроизводителей с процентными ставками в размере от 8,25 до 9,02 процента.