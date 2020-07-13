Из-за гибели посевов и урожая в Челябинской области введен режим ЧС

На территории региона сохраняется жаркая погода.

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Сильная жара и засуха привели к введению режима чрезвычайной ситуации в пяти муниципалитетах Челябинской области. На данный момент речь идет об Агаповском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском и Красноармейском районах. Именно там состояние посевов постепенно ухудшается из-за недостатка воды в почве.

Также на грани введения ЧС находятся еще 4 района области: Бреды, Еткуль, Карталы и Троицк. На данный момент там объявлен режим повышенной готовности.

И на данный момент в Минсельхозе Челябинской области пока подсчитывается возможный причиненный ущерб посевам.

Также засуха и жара сохранятся на территории региона еще некоторое время. До конца недели ожидается до +34-36 градусов тепла, без осадков.