Режим ЧС из-за засухи введен в Челябинской области

Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером.

Июль в этом году выдался достаточно жарким. И если для кого-то это стало подарком, то аграрии схватились за голову. От летнего зноя пострадали посевы, в муниципалитетах, главным видом деятельности в которых является сельское хозяйство, один за другим начали вводить режимы чрезвычайной ситуации.

К делу подключился и губернатор Алексей Текслер. Губернатор провел большое совещание с главами муниципалитетов, на котором был принят ряд решений, призванных помочь аграриям.

Еще одним шагом к выправлению ситуации стало введение режима ЧС на территории всей Челябинской области. Соответствующее постановление глава региона подписал сегодня. 24 июля.

«В связи с проявлением неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Челябинской области, вызванных атмосферной и почвенной засухами, суховеем <...> ввести с 24 июля 2020 года с 8:00 на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в документе.

Границы зоны ЧС определены Агаповским, Аргаяшским, Брединским, Варненским, Верхнеуральским, Еткульским, Карталинским, Кизильским, Красноармейским, Кунашакским, Нагайбакским, Октябрьским, Пластовским, Сосновским, Троицким, Увельским, Уйским, Чебаркульским, Чесменским муниципальными районами и Копейским городским округом Челябинской области.

Главам муниципальных районов предстоит до 7 августа обследовать посевы и определиться с ущербом, а затем направить соответствующие отчеты в минсельхоз региона.

«Министерству сельского хозяйства Челябинской области провести оценку ущерба сельскохозяйственной отрасли <...>, подготовить и направить полный пакет документов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для проведения экспертной оценки ущерба, понесенного сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, связанной с почвенной и атмосферной засухой», — гласит текст постановления.

После этого будет подготовлено обращение в Правительство РФ об оказании помощи пострадавшим сельхозтерриториям.