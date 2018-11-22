Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.95 +0.36 75.15 -0.03
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинская область лидирует по уровню цифровизации в России

Челябинская область лидирует по уровню цифровизации в России

Регион активно развивается в этой сфере при содействии Бориса Дубровского.
сегодня в 15:12
  |  Происшествия

Челябинскую область признали одним из самых цифровизированных регионов. Данные озвучены центром финансовых инноваций и безналичной экономики МШУ «Сколково». Южный Урал не просто находится в десятке регионов-лидеров вместе с Тюменской областью и ХМАО, но и двигает вперед весь УрФО.

Лидером по итогам первого полугодия 2018 года, с отрывом от второго места почти в 6 баллов, стал Уральский федеральный округ. Четыре из шести субъектов набрали больше 70 баллов и входят в десятку лучших в общем индексе. Челябинская область — 70,75. — сообщается в тезисах индекса «Цифровая Россия».

На цифровизацию Челябинской области повлияло достаточное количество квалифицированных кадров, хороший уровень ИТ-образования, финансирование программы цифровизации, цифровое равенство и постепенное формирование новой среды для развития цифровых технологий.

Губернатор Борис Дубровский постоянно напоминает, что будущее за ИТ-технологиями. Поэтому города региона превращают в умные, в Челябинске развивают регоператор «Сколково», учебные заведения, которые выпускают квалифицированных ИТ-специалистов, постоянно поощряют. И, конечно, на эту сферу выделяют деньги для постоянного улучшения.

Наука
Международная конференция, посвященная цифровой индустрии, открылась в Челябинске
14.11.2018
Международная конференция, посвященная цифровой индустрии, открылась в Челябинске
Наука
В ЮУрГУ пройдет международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018»
10.11.2018
В ЮУрГУ пройдет международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018»
Общество
Подготовка к переходу на цифровое телевидение завершена
09.11.2018
Подготовка к переходу на цифровое телевидение завершена
Общество
Переход на цифровое телевидение компенсируют льготникам
07.11.2018
Переход на цифровое телевидение компенсируют льготникам
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. Вторая встреча «Трактора» с нижнекамским «Нефтехимиком»
сегодня в 18:45
КХЛ. Вторая встреча «Трактора» с нижнекамским «Нефтехимиком»
Хоккей
Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории
сегодня в 18:04
Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории
Общество
Каждый третий челябинец считает, что его здоровье в порядке
сегодня в 17:57
Каждый третий челябинец считает, что его здоровье в порядке
Общество
Подозреваемых в нападении на салон сотовой связи задержали в Челябинске
сегодня в 17:22
Подозреваемых в нападении на салон сотовой связи задержали в Челябинске
Спорт
Тренировку по системе Дубровского провели южноуральские воркаутеры к юбилею губернатора
сегодня в 17:17
Тренировку по системе Дубровского провели южноуральские воркаутеры к юбилею губернатора
Происшествия
Два ВАЗа не поделили равнозначный перекресток. Есть погибшие
сегодня в 16:39
Два ВАЗа не поделили равнозначный перекресток. Есть погибшие
Общество
Похищенную девочку, которую экстрасенсы «отправили» к сектантам, нашли в Анапе
сегодня в 16:30
Похищенную девочку, которую экстрасенсы «отправили» к сектантам, нашли в Анапе
Хоккей
Шесть очков в шести последних матчах набрал Александр Овечкин
сегодня в 16:22
Шесть очков в шести последних матчах набрал Александр Овечкин
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6