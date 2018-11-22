/ Челябинская область лидирует по уровню цифровизации в России

Регион активно развивается в этой сфере при содействии Бориса Дубровского.

Челябинскую область признали одним из самых цифровизированных регионов. Данные озвучены центром финансовых инноваций и безналичной экономики МШУ «Сколково». Южный Урал не просто находится в десятке регионов-лидеров вместе с Тюменской областью и ХМАО, но и двигает вперед весь УрФО.

Лидером по итогам первого полугодия 2018 года, с отрывом от второго места почти в 6 баллов, стал Уральский федеральный округ. Четыре из шести субъектов набрали больше 70 баллов и входят в десятку лучших в общем индексе. Челябинская область — 70,75. — сообщается в тезисах индекса «Цифровая Россия».

На цифровизацию Челябинской области повлияло достаточное количество квалифицированных кадров, хороший уровень ИТ-образования, финансирование программы цифровизации, цифровое равенство и постепенное формирование новой среды для развития цифровых технологий.

Губернатор Борис Дубровский постоянно напоминает, что будущее за ИТ-технологиями. Поэтому города региона превращают в умные, в Челябинске развивают регоператор «Сколково», учебные заведения, которые выпускают квалифицированных ИТ-специалистов, постоянно поощряют. И, конечно, на эту сферу выделяют деньги для постоянного улучшения.