/ Международная конференция, посвященная цифровой индустрии, открылась в Челябинске

Более 800 человек собрались для того, чтобы обменяться опытом использования передовых технологий.

На открытие международной конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» в ЮУрГУ собралось более 800 человек. Специалисты из США, Китая, Франции, Германии, Польши, Мексики, Португалии, Великобритании и Италии приехали, чтобы обменяться опытом и внедрением решений для «Индустрии 4.0».

Параллельно в ЮУрГУ начала работу выставка «Цифровая индустрия: решения и технологии», на открытии которой вице-губернатор Руслан Гаттаров произнес приветственную речь.

Надеемся, что Южно-Уральский госуниверситет с его квалификациями, студентами и преподавателями, будет уверенно продвигать свои цифровые компетенции уже существующим предприятиям, а также вновь создаваемым, которые активно привлекаются в регион благодаря поддержке и внимательному отношению к инвесторам Губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского. Уверен, что взаимодействие с таким крупным игроком, партнером и инвестором, как Эмерсон, сделает наш регион более конкурентоспособным, интересным для умных молодых людей, которые заканчивают университет. Правительство региона поддерживает такое сотрудничество. Со своей стороны мы готовы в любой момент помочь в решении вопросов, которые возникают при этом. — отметил Руслан Гаттаров.

Вице-губернатор передал и слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в которых он отмечает высокую значимость сохранения стратегического курса на расширение внешнеэкономических и межрегиональных торговых связей и необходимость поиска новых решений для сотрудничества между регионом и странами-лидерами в области «Индустрии 4.0».