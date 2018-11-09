Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.22 +0.13 75.67 -0.01
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Подготовка к переходу на цифровое телевидение завершена

Подготовка к переходу на цифровое телевидение завершена

Созданы волонтерские группы, которые помогут пенсионерам настроить телевизоры.
сегодня в 10:44
  |  Общество

Главы муниципальных образований на собрании с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским сообщили, что область готова к переходу с аналогового на цифровое телевидение.

Цифровое вещание — большой шаг в развитии телевидения. Оно на порядок лучше аналогового, превосходит его качеством звука и изображения. К тому же пакетный принцип вещания — это больший набор бесплатных каналов. Первый набор включает в себя новостные каналы («Первый канал», «Россия 1» и другие), второй набор — развлекательные (СТС, ТНТ и другие).

Для того, чтобы осуществить переход, необходимо иметь телевизор, который имеет встроенный тюнер DVB-T2 или приобрести приставку-тюнер с поддержкой формата DVB-T2 и приемную антенну дециметрового диапазона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил руководителям органов местной власти активнее информировать население о грядущем переходе. Для поддержки людей, которые могут не справиться с перенастройкой, будут выделены волонтеры из «Ассоциации волонтеров Южного Урала».

Это важное событие — переход на цифровое телевидение. В Челябинской области, как и по всей России, с 2019 года начнется новая эпоха — цифрового телевидения. Поэтому необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы переход на от аналогового на цифровое телевещание прошел безболезненно для южноуральцев. Важно понимать, что есть граждане пенсионного возраста, которые купят приставки и не смогут их настроить, поэтому нужно привлекать волонтеров, чтобы помогали. — отметил Борис Дубровский.

Волонтерские группы уже отработали заявки в Озерском, Верхнеуфалейском и Магнитогорском городских округах.

Напомним, для перехода на цифровое вещание, для льготников предусмотрены выплаты из бюджета, которые компенсируют им затраты на покупку дополнительного оборудования.

Общество
Переход на цифровое телевидение компенсируют льготникам
07.11.2018
Переход на цифровое телевидение компенсируют льготникам
Общество
Переходу на цифровое телевидение посвятили пресс-конференцию
26.09.2018
Переходу на цифровое телевидение посвятили пресс-конференцию
Общество
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
31.05.2018
Генеральным директором «Областного телевидения» стал Олег Дубровин
Общество
Южноуральский город останется без радио и телевидения
02.04.2018
Южноуральский город останется без радио и телевидения
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Раненый лебедь на озере Увильды привлек внимание местных жителей и зоозащитников
сегодня в 15:35
Раненый лебедь на озере Увильды привлек внимание местных жителей и зоозащитников
Спорт
Шкаф со 120 книгами удержит на голове силач Игорь Попов
сегодня в 14:30
Шкаф со 120 книгами удержит на голове силач Игорь Попов
Общество
Незнакомые женщины предложили жителям дома на Свердловском проспекте поставить прививки от кори
сегодня в 14:26
Незнакомые женщины предложили жителям дома на Свердловском проспекте поставить прививки от кори
Общество
В Челябинске пройдет региональный этап конкурса «Лидер XXI века»
сегодня в 14:19
В Челябинске пройдет региональный этап конкурса «Лидер XXI века»
Происшествия
«Нива» врезалась в дерево на территории Саткинского района
сегодня в 13:31
«Нива» врезалась в дерево на территории Саткинского района
Происшествия
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Магнитогорске
сегодня в 13:00
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Магнитогорске
Происшествия
«Тойота» протаранила отечественную легковушку в Златоусте
сегодня в 12:29
«Тойота» протаранила отечественную легковушку в Златоусте
Общество
Борис Дубровский направил из бюджета 320 миллионов рублей на проект «Чистая вода»
сегодня в 12:22
Борис Дубровский направил из бюджета 320 миллионов рублей на проект «Чистая вода»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6