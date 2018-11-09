/ Подготовка к переходу на цифровое телевидение завершена

Созданы волонтерские группы, которые помогут пенсионерам настроить телевизоры.

Главы муниципальных образований на собрании с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским сообщили, что область готова к переходу с аналогового на цифровое телевидение.

Цифровое вещание — большой шаг в развитии телевидения. Оно на порядок лучше аналогового, превосходит его качеством звука и изображения. К тому же пакетный принцип вещания — это больший набор бесплатных каналов. Первый набор включает в себя новостные каналы («Первый канал», «Россия 1» и другие), второй набор — развлекательные (СТС, ТНТ и другие).

Для того, чтобы осуществить переход, необходимо иметь телевизор, который имеет встроенный тюнер DVB-T2 или приобрести приставку-тюнер с поддержкой формата DVB-T2 и приемную антенну дециметрового диапазона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил руководителям органов местной власти активнее информировать население о грядущем переходе. Для поддержки людей, которые могут не справиться с перенастройкой, будут выделены волонтеры из «Ассоциации волонтеров Южного Урала».

Это важное событие — переход на цифровое телевидение. В Челябинской области, как и по всей России, с 2019 года начнется новая эпоха — цифрового телевидения. Поэтому необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы переход на от аналогового на цифровое телевещание прошел безболезненно для южноуральцев. Важно понимать, что есть граждане пенсионного возраста, которые купят приставки и не смогут их настроить, поэтому нужно привлекать волонтеров, чтобы помогали. — отметил Борис Дубровский.

Волонтерские группы уже отработали заявки в Озерском, Верхнеуфалейском и Магнитогорском городских округах.

Напомним, для перехода на цифровое вещание, для льготников предусмотрены выплаты из бюджета, которые компенсируют им затраты на покупку дополнительного оборудования.