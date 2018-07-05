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/ «Первый парень на деревне». Челябинец украсил свою лодыжку портретом Роналдиньо

«Первый парень на деревне». Челябинец украсил свою лодыжку портретом Роналдиньо

Избражение перенесли на кожу за один сеанс.
сегодня в 14:33
  |  Общество

Челябинец сделал татуировку с лицом бразильского футболиста Роналдиньо. Портрет расположен на лодыжке. Инициатором выступил сам тату-мастер, он предложил своему клиенту подобрать изображение на спортивную тематику. При этом футбольный болельщик отказался от лиц действующих звезд спорта, выступаюших в этом году на Чемпионате мира.

От мастера поступило предложение сделать татуировку на футбольную тему, с Месси. Я отказался. Знал, что он вылетит с Чемпионата, он неудачник. Тогда поступило предложение сделать Роналду. Он мне тоже не нравится, чисто по человеческим качествам. Потом предложил сделать Роналдиньо. Все сделали за 10 часов. Я в восторге, теперь первый парень на деревне! — поделился челябинец Марат.

Игра российской премьер-лиги у челябинца не вызвала желания сделать татуировку. Увековечить на своем теле мужчина не захотел даже знаменитую «ногу Акинфеева». Он выбрал сложный для исполнения рисунок, который редко заказывают в тату-салонах.

Это сложная татуировка, потому что выполняется в стиле реализма. Весь процесс происходит примерно за 8−9 часов с учетом подготовки к сеансу, созданию эскиза. Макет распечатывается, обводится и переводится на тело. Только после этого мастер начинает делать татуировку. — рассказал тату-мастер Рустам Гашиятулин.

Обладатель татуировки считает, что процедура обошлась ему бесплатно.

Напомним, это не первый случай, когда южноуральские мастера обращаются к теме мундиаля. В Златоусте к четвертьфинальной игре Чемпионата мира по футболу изготовили внушительных размеров медаль. На ней выгравирован эпичный момент встречи России-Испания. Голкипер сборной Игорь Акинфеев отражает решающий удар, который выводит национальную сборную в следующий тур.

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