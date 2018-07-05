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/ Златоустовскую медаль с ногой Акинфеева вручат сборной России перед матчем четвертьфинала

Златоустовскую медаль с ногой Акинфеева вручат сборной России перед матчем четвертьфинала

Легендарный сейв выгравировали на золотом изделии.
сегодня в 09:48
  |  Общество

Самый яркий момент матча Россия-Испания — сейв Игоря Акинфеева, выведший нашу сборную в четвертьфинал, — увековечили на огромной медали, размером с ладонь. Сделала это златоустовская компания «Арт-Грани». Умельцы выгравировали ногу Игоря Акинфеева, летящий мяч и надпись «Нога Акинфеева» на аверсе медали. Там же поместили дату события и место — «Москва. 01.07.2018. Лужники». С обратной стороны дизайнеры решили указать счет, с которым завершилась игра, дату сейва и название мирового первенства, на котором случилось важное событие.

Мы не хотим остаться в стороне такого феноменального события. Наша цель — поддержать сборную России и ее тренера Станислава Черчесова. Сейв Игоря Акинфеева и победа наших футболистов — это событие, которое войдет в историю! Мы решили увековечить его и поблагодарить игроков, выпустив эту медаль. — рассказал генеральный директор «Арт-Грани» Владимир Васюхин.

Медаль сделана не для забавы. Компания хочет вручить ее Станиславу Черчесову, тренеру сборной России, и футболистам, защищающим на мундиале честь страны. Медаль должна стать оберегом на матче с Хорватией, который состоится уже 7 июля.

Когда Чемпионат мира завершится, златоустовские мастера намерены выпустить целый набор изделий с изображением лучших моментов мундиаля. Что именно радовало болельщиков целый месяц, выяснят с помощью опроса. Какие изделия войдут в «чемпионский набор», пока хранится в секрете.

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