Дмитрий Альтман прокомментировал досрочный отказ от полномочий депутата заксобрания Челябинской области

Парламентарий объяснил это нагрузкой в период пандемии коронавируса на медучреждение, которое он возглавляет.

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Альтман досрочно сложил свои полномочия. Сегодня, 29 октября, это стало официально подтверждено после второго заседания заксобрания.

Отметим, что Дмитрий Альтман с 2014 года является главврачом ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», и свое решение он объяснил возросшей нагрузкой на медицинское учреждение, которое он возглавляет.

«Областная клиническая больница в данный момент одно из немногих учреждений, которое оказывает плановую экстренную и хирургическую помощь. Я должен быть здесь, я должен быть с коллегами. Кроме того, мне предложено разработать программу развития областной клинической больницы. Это потребует много времени и сил. Я благодарен руководству и депутатам за годы предыдущей работы», — поделился Дмитрий Альтман.

Напомним, что Дмитрий Альтман был депутатом Законодательного собрания Челябинской области VI созыва, 13 сентября 2020 года его вновь избрали в региональный парламент.