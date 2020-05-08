Чиновник из Магнитогорска хотел выйти из СИЗО потому что боялся коронавируса

Владимир Скрыпников просил заменить изолятор на домашний арест.

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Магнитогорский чиновник хотел выйти из СИЗО из-за боязни коронавируса. Задержанный в конце апреля этого года Владимир Скрыпников просил областной суд заменить изолятор, в который он был помещён по решению Ленинского районного суда в Магнитогорске, на домашний арест. По утверждению адвоката задержанного, в СИЗО его подзащитный может заразиться Covid-19.



«Обжалуя судебный акт районного суда, адвокат настаивал на его отмене и избрании в отношении своего подзащитного более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Обосновывая ходатайство, сторона защиты указала на наличие устойчивых социальных связей обвиняемого и опасение заражения COVID-19 в условиях содержания под стражей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Однако областной суд встал на сторону первой инстанции. В ходе рассмотрения, в ведомстве согласились с доводами и пришли к выводу, что Владимир Скрыпников может скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу. Отметим, что в силу вступило постановление суда первой инстанции. Оба решения можно обжаловать в 7 кассационном суде.

Напомним, Владимира Скрыпникова, который был начальником магнитогорского Ростехнадзора, задержали 25 апреля этого года. Будучи руководителем организации он, по версии следствия неоднократно получал взятки от представителей коммерческих организаций за непринятие мер ответственности в случае выявления нарушений, в том числе за невоспрепятствование эксплуатации опасного производственного объекта. Владимир Скрыпников обвиняется следствием по трём преступлениям: два из них относятся к части 2 статьи «Получение взятки», ещё одно — к части 3 той же статьи.