Пятилетняя девочка из Магнитогорска попала в Книгу рекордов России

Достижение Елизавета Маркова установила в режиме самоизоляции.

Послушать 00:00

Девочка из Магнитогорска попала в книгу рекордов России. Пятилетняя Лиза Маркова установила достижение благодаря режиму самоизоляции. Она увидела ролик в интернете и побила рекорд по переворотам на 2 ноги, который держался 2 года. За минуту девочка выполнила упражнение 24 раза.



«Елизавета Маркова увидела ролик в интернете. И за один день смогла побить рекорд, установленный другой девочкой в 2018 году. Лиза сделала наибольшее количество переворотов вперед на две ноги за 1 минуту», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Отметим, что ранее в книгу рекордов России попала 5-летняя челябинка. Вероника Кислицына лучше всех в стране прыгает в длину.