Суд не выпустил из СИЗО бывшего челябинского чиновника

Его защита просила избрать более мягкую меру пресечения.

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Челябинский областной суд сегодня, 9 июля, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска в отношении Евгения Пашкова, который являлся начальником управления капитального строительства администрации города. Его и бывшего мэра Евгения Тефтелева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статье 290 УК РФ.

Отмечается, что сторона защиты подсудимого уже неоднократно просила смягчить меру пресечения Евгению Пашкову.

«Обжалуя постановление районного суда, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении Пашкова более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста», — сообщили в челябинском областном суде.

Теперь экс-чиновник останется в СИЗО минимум до 10 августа. При этом, хоть постановление вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.