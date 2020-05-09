Новый случай коронавируса зафиксирован в Трёхгорном

Заболела мама курсанта, который вернулся из Санкт-Петербурга.

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В Трёхгорном выявлен новый случай коронавируса. Covid-19 был обнаружен у мамы курсанта, который вернулся в южноуральский город из Санкт-Петербурга. Анализы самого молодого человека в настоящий момент находятся в лаборатории. О случившемся «Первому областному» рассказали в пресс-службе администрации Трёхгорного.

Отмечается, что у самого курсанта клинические проявления заболевания не наблюдаются. Трёхгорненцы начали получать необходимое лечение. Сейчас они оба находятся дома.

«Как отмечают в Межрегиональном управлении № 72 ФМБА России, прибыв из северной столицы курсант сразу ушёл на обязательную изоляцию, как и его мать, с которой он проживает в одной квартире — на 14 дней, в соответствии с постановлением Главного Государственного санитарного врача по городу Трёхгорный, городу Усть-Катав Челябинской области и по территориям и организациям, обслуживаемым ФМБА России в республике Башкортостан»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Трёхгорного.

В подъезде, где проживают мать и сын, была проведена дезинфекция. Специалисты отрабатывают контакты семьи. Всего в Трёхгорном по данным на 9 мая на карантине находятся 18 человек, 5 из которых — дети. 94 человека уже закончили карантин.

Отметим, что число заболевших Covid-19 в регионе, по данным на субботу, 9 мая, перевалило за 1 000 и теперь составляет 1 053 человека. Также от ковидной пневмонии погибла 68-летняя женщина. За сутки прибавился 91 заболевший. 249 южноуральцев вылечились от болезни.