Аварийное здание техникума реконструируют в начальную школу в Усть-Катаве

Этот и другие вопросы обсудили во время визита губернатора в город.

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В правительстве Челябинской области подвели итоги визита Алексея Текслера в Усть-Катав. Глава региона выделил несколько позитивных моментов, а также заострил внимание на невыполненных поручениях и подчеркнул важные для работы моменты.



Из позитивного Алексей Текслер отметил освоение 100% средств на ремонт автодорог, начало работы над проектно-сметной документацией очистных сооружений Усть-Катава и посёлка Вязовая. Не остались без внимания главы региона и вопросы развития спорта.

«В Усть-Катаве будет оборудован спортивный кластер, в который войдут круглогодичный крытый хоккейный корт и лыжероллерная трасса. Глава региона поставил задачу готовить проектно-сметную документацию. В центре Усть-Катава будет построен ФОК, земельный участок уже выделен, в ближайшее время начнется проектирование. В рамках программы „Реальные дела“ на территории школы № 1 построены мини-футбольное поле и беговая дорожка. Для основной общеобразовательной школы № 4 приобретен и установлен хоккейный корт и футбольные ворота. Глава региона отметил, что на этой площадке сейчас небезопасное покрытие — гравий, и поставил задачу минспорту заменить его на безопасное»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

К невыполненным поручениям губернатор отнёс задержку в реконструкции старого здания школы № 4 в Шубино. На сегодняшний день там готова лишь проектно-сметная документация, хотя выполнить работы должны были уже в этом году. В этой же школе осталось недостроенной спортивная площадка

«Глава региона потребовал завершить работы до начала учебного года. В центре Усть-Катава остается опасный аварийный объект — здание бывшего техникума. Алексей Текслер ставил задачу реконструировать его и разместить там начальную школу», — добавили в правительстве.

Особого внимания Алексея Текслера удостоился жилищный вопрос в Усть-Катаве. Губернатор отметил, что для расселения аварийного жилищного фонда необходимо возводить новые дома, а не приобретать квартиры на вторичном рынке.

«Школа № 1 не готова к новому учебному году. Подрядчик до сих пор не выполнил ремонт кровли, состояние самой школы неудовлетворительное, она нуждается в капитальном ремонте, которого не было с 1970 года. Алексей Текслер поставил задачу к 1 сентября завершить работы по кровле, провести косметический ремонт, а также готовить заявку на капитальный ремонт образовательного учреждения. Этот вопрос теперь на личном контроле губернатора»,— добавили представители областной администрации.

Отметил глава региона и непростую ситуацию на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Алексей Текслер заявил, что подключится к решению проблемы. Губернатор обсудит с руководством Роскосмоса вопросы развития предприятия.