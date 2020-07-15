Потерявшегося в лесу пенсионера нашли в Усть-Катавском районе

Мужчина выбрался к людям в тяжелом состоянии.

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В Челябинской области поисковики нашли потерявшегося в лесу пенсионера. Пожилой мужчина ушел в лес, расположенный в Усть-Катавском районе 13 июля. К вечеру его родные забили тревогу из-за того, что он не вернулся домой. Именно они обратились к поисковикам.

«С четырех утра спасатели на квадроцикле и с применением кинологического расчета, обследовали предполагаемую зону в районе Паранинского моста. Спустя двенадцать часов поисков, мужчина обнаружен около реки Катав, у Хаповой пещеры», — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательной служба Челябинской области.

62-летний мужчина очень ослаб и находился в тяжелом состоянии. Поисковики доставили его на трассу, где мужчину госпитализировали медицинские работники.

Напоминаем, что если вы собираетесь в лес, вам нужно тщательно подготовиться к походу: надеть яркую одежду; собрать рюкзак, в котором будут спички или зажигалка, сытный перекус, а также запас питьевой воды; зарядить гаджеты и взять портативное зарядное устройство; сообщить родственникам, куда вы направляетесь, и во сколько планируете вернуться обратно.