Следственный комитет начал проверку по факту падения из окна 4-летней девочки

ЧП произошло вечером 9 февраля.

Послушать 00:00

В Металлургическом районе возле одного из домов вечером 9 февраля мертвым был найден четырехлетний ребенок. На теле девочки были травмы, характерные для падения с высоты. Предварительно установлено, что малышка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна шестого этажа.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка, которая находится на контроле и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

На данный момент выясняются детали случившегося, по окончании проверки будет принято процессуальное решение. Девочка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.