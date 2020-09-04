Четыре велосипеда из одного подъезда украл житель Златоуста

Все транспортные средства стояли рядом без присмотра.

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Жителя Златоуста подозревают в краже четырёх велосипедов из одного подъезда. 19-летнего мужчину подозревают в совершении преступления по части 2 одноимённой статьи уголовного кодекса. С заявлениями в следственный отдел МВД Златоуста обратились четверо местных жителей. Они рассказали, что в один день у них похитили 4 велосипеда.



«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в противоправных деяниях был задержан молодой человек, 2001 года рождения. Полицейские выяснили, что, похитив транспортные средства, задержанный оставил их у своей знакомой на хранение в одной из квартир этого же дома. Увидев чужое имущество, женщина вызвала полицию. Велосипеды возвращены владельцам»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого прокуратурой Златоуста утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Там его рассмотря по существу. На период следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Отметим, что молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.