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Четыре человека пострадали в столкновении двух иномарок в Челябинской области

Легковушку с дороги отбросило в кювет.
сегодня в 15:04
  |  Происшествия

ДТП произошло сегодня, 4 февраля, на дороге по направлению из села Долгодеревенского в Аргаяш. Последствия аварии попали на видео. На ролике видно, что от удара «Хонду» развернуло и отбросило в сторону. В результате иномарка улетела в кювет. У нее поврежден правый бок: металл искорежен и замят внутрь, на окнах разбиты стекла.
У второго участника ДТП — автомобиля «Хендай» удар полностью пришелся на переднюю часть. У иномарки разбит бампер и фары, помят капот.

По словам очевидцев, авария произошла по вине водителя «Хонды».

Водитель Хонды не справился с управлением автомобиля, в результате его занесло и выбросило на встречку. — рассказали свидетели ДТП.

По предварительной информации, в результате пострадали четыре человека, водителя и пассажира «Хонды» госпитализировали на скорой.

На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД, а также — скорой помощи. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На 10 км автодороги Долгое — Аргаяш произошло столкновение двух легковых автомобилей. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от МЧС 3 человека и 1 единица техники и от ГУ «ПСС ЧО» 3 человека и 1 единица техники. — пояснили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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