Сотни машин и рабочих борются со снегопадом в Челябинской области

Дороги продолжают чистить.

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В Челябинскую область пришли снегопады и сильный ветер. Ночью 27 октября на региональных дорогах работали 80 единиц техники.

«Урал "Тройка" — 6, КДМ — 60, снегоочистителей — 10, автогрейдеров — 4. В Красноармейском, Октябрьском, Аргаяшском, Сосновском, Еткульском, Карталинском районах, а также в Копейске идёт снег. Во всех районах очень сильный ветер», — сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В Челябинске ночью работало 87 единиц техники, подметали проезжую часть и тротуары. Расчистку затрудняет сильный ветер. С утра техника вновь вышла на улицы города.

«Работает 148 единиц техники: 43 КДМ, 68 МТЗ, 28 погрузчиков, 8 самосвалов, 1 автогрейдер. Технике помогают 253 дорожных рабочих. Производится подметание проезжей части и тротуаров, формирование снежных залов, сбор и вывоз снега», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Водителей просят соблюдать ПДД, а также обязательно поменять резину на зимнюю.