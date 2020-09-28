Челябинцы пострадали во время смертельной аварии под Калининградом

Столкновение автобуса и песковоза унесло жизни шести человек.

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Страшная авария под Калининградом стала причиной гибели шести человек. Еще 15 человек получили различные травмы. В числе пострадавших есть и челябинцы, находившиеся в автобусе, который столкнулся с песковозом.

«Предварительно было установлено, что водитель пассажирского автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли 6 человек», — сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Челябинцы рассказали местным СМИ о том, как произошла авария.

«Мы ехали в автобусе, когда произошел удар. Я упал, встал и увидел, что много людей лежат. Моя девушка была в шоковом состоянии. Какой-то мужчина в несколько ударов выбил дверь автобуса и люди начали выбегать, боялись, что он загорится. Я отправил девушку на улицу и мы начали вытаскивать оттуда людей. Водители проезжающих машин останавливались и предлагали нам помощь, вызвать медиков и отвезти в больницу», — рассказал «Каскад ТВ» турист из Челябинска.

Южноуральцев отвезли в медицинское учреждение, где выяснилось, что серьезных повреждений они не получили.

По факту происшествия СУ регионального УМВД возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».