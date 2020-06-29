Тюменцы заблудились в лесу Челябинской области

Туристы сбились с тропы.

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Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выезжали в поселок Слюдорудник. Здесь в лесах заблудилась группа туристов из Тюмени, состоящая из представительниц прекрасного пола.

«Женщины 1965, 1974, 1979 г. р. и девушка 2004 г. р. направлялись на смотровую площадку и сбились с тропы. Пострадавшие самостоятельно не смогли сориентироваться на местности, погода ухудшалась, а сигнал интернета отсутствовал», — рассказали «Первому областному» в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщины оценили ситуацию и приняли решение вызвать спасателей. дежурная смена поисковиков обнаружила туристок в трех километрах от того места, где они оставили автомобиль. Путешественницы в сопровождении спасателей вернулись к тому месте, откуда начали лесную прогулку. Помощь медиков им не понадобилась.

Спасатели напоминают: отправляясь в туристический поход в одиночку или группой, зарегистрируйтесь по телефонам «112», «01» , «101» , назвав основные точки маршрута, протяженность, количество участников похода, время и место выхода группы, предположительное время возвращения. Регистрация осуществляется бесплатно!