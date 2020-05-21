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В Сосновском районе Челябинской области, около Кременкуля, 20 мая произошел вооруженный конфликт.
По информации, которая стала доступна «Первому областному», известно, что конфликт произошел между работодателем и четырьмя работниками, которые являются гражданами Таджикистана. В результате перестрелки есть один пострадавший — мужчина доставлен в больницу с травмой головы.
Также по горячим следам были задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 22 лет до 41 года.
«Преступление зарегистрировано, проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.