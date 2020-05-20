На принудительное лечение отправят челябинца, выстрелившего в председателя СНТ

Суд вынес соответствующее постановление.

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В Челябинске суд вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера к 68-летнему мужчине, который пытался убить председателя садового товарищества. Он обвинялся в совершении опасных деяний по ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Днем 28 августа прошлого года в правлении СНТ «Меридиан» мужчина выстрелил из охотничьего ружья в председателя садового товарищества. Перед этим он поссорился с руководителем сада из-за того, что по решению суда приставы снесли самовольную постройку садовода. Потерпевший попал в больницу, где ему оказали помощь.

«В рамках уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Суд вынес постановление, согласно которому мужчина будет вынужден пройти принудительное лечение в медицинской организации.