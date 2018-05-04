/ Выведение «черной энергии», разбивающей зеркала, обошлось южноуральцу в 200 тысяч

Мужчина отдал крупную сумму за амулеты во время «лечебных сеансов».

76-летний житель Южноуральска стал жертвой псевдо-целительницы. Мужчина повелся на телевизионную рекламу об избавлении от болезней. Сразу после обращения в клинику у пенсионера потребовали предоплату. Несколько сеансов у мошенницы обошлись мужчине в 200 тысяч. В придачу он получил амулеты, разбитое «черной энергией» зеркало и стресс. Пострадавший обратился в полицию, там уже возбудили уголовное дело.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления и установление личности мошенницы.