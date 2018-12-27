/ Россияне израсходовали самое большое количество энергии за всю историю страны

Показатели не должны отразиться на тарифах.

Рекордные показатели по выработке электроэнергии продемонстрирует Россия в 2018 году. Минэнерго, как сообщает газета «Известия», прогнозирует цифру в 1090,9 миллиарда кВтч, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. Это также самый высокий показатель за всю советскую и российскую историю, он даже перекрывает рекорд 1990 года.

1,6% - это очень приличный показатель. Как показывает практика, увеличение выработки на такую цифру коррелируется примерно с 2,5 — 3% промышленного роста. — цитируют «Известия» руководителя группы исследований и прогнозирования аналитического агентства АКРА Наталью Порохову.

Эксперты утверждают, что на тарифах рекордные показатели выработки не скажутся. Стоимость услуги формируется по другим позициям.

Потребители электрической энергии (кроме населения) оплачивают электрическую энергию по ценам, складывающимся из стоимости электрической энергии на оптовом рынке и стоимости услуг, являющихся неотъемлемой частью поставки электрической энергии — услуги по передаче электрической энергии, сбытовая надбавка и т. п. Стоимость электрической энергии (мощности) на оптовом рынке не регулируется, цены свободные. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, разработанным МЭРТ России, ожидается рост 11%. — рассказали сайту «Первый областной» в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Напомним, что в 1990 году был поставлен рекорд. Тогда выработали 1082 миллиарда кВтч.