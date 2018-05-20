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Нарушителей противопожарного режима с поличным поймали в Челябинской области

Им предстоит заплатить штраф.
сегодня в 13:36
  |  Общество

Специальные рейды по выявлению потенциальных поджигателей провели на территории Сосновского района Челябинской области. Именно там по неофициальному рейтингу складывается самая неблагоприятная обстановка. Это связано с действующим противопожарным режимом. В состав групп вошли сотрудники МЧС, полиции и лесного хозяйства.

Первые дымки сотрудники обнаружили уже в нескольких километрах от районного центра. В деревне Ключевка и поселке Есаульский группы встретила пелена дыма. Хозяева участков решили сжечь накопившийся мусор. Ко всему прочему еще и в сильный порывистый ветер. Буквально чудом огонь не перекинулся на жилые строения соседей. Подобные нарушения специалистам в этот день встречались неоднократно. — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего в ходе патрулирования выявлено 11 фактов административных правонарушений. Это разведение костров, сжигание горючих отходов и сухой травянистой растительности, а также использование открытого огня на территории лесного массива. Все граждане привлечены к административной ответственности.

Добавим, с начала пожароопасного сезона 2018 года, возбуждено больше 40 дел об административном и уголовном правонарушении в отношении граждан.

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