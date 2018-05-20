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Поджигатель травы стал фигурантом уголовного дела

С поля огонь перекинулся на лесной массив.
сегодня в 10:13
  |  Общество

48-летний житель поселка Новобурино поджег сухую траву, чтобы очистить поле и начать заготавливать там сено. Это произошло в двух километрах от села Новобурино. Вскоре огонь перекинулся на лесной массив. В результате пожар повредил лесные насаждения, расположенные вблизи деревни Мансурово, принадлежащие Кунашакскому лесничеству.

В отделении дознания ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного Кодекса Российской Федерации (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до одного года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Любое использование открытого огня запрещено.

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