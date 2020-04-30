Челябинцы заработали 5 миллионов рублей на «автоподставах»

Подозреваемые устраивали фиктивные ДТП, после которых получали компенсацию по ОСАГО.

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Челябинские полицейские задержали мошенников, специализирующихся на страховании. Подозреваемые имитировали аварии и получали выплаты по ОСАГО. По версии следствия, причинённый от их действий ущерб составил 5 миллионов рублей.



«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены 39 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ, которые соединены в одно производство. По примерным оценкам, ущерб, причиненный страховым компаниям, может составлять пять миллионов рублей», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что по адресам проживания подозреваемых было проведено 22 обыска. Полицейские изъяли три автомобиля, с помощью которых разыгрывались фиктивные ДТП, а также документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. В настоящий момент предварительное расследование продолжается.