Боевой снаряд обнаружили в Красноармейском районе

Опасный раритет находился на берегу Миасса.

Послушать 00:00

Житель Красноармейского района Челябинской области гулял около берега реки Миасс и случайно нашел там предмет, внешне похожий на боевой снаряд.

Он решил не изучать возможную опасность, а вызвал правоохранительные органы. На место приехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии, которые обследовали данный предмет.

«В ходе осмотра взрывотехники челябинского отряда мобильного особого назначения установили, что находкой является 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем и, несмотря на состояние сильной коррозии, может представлять опасность», — сообщили в Росгвардии по Челябинской области.

Поэтому, после тщательной подготовки снаряда к транспортировке, чтобы не допустить его срабатывание, боеприпас эвакуировали в безопасное место, а затем уничтожили.