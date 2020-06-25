Челябинцы на автоподставах заработали более миллиона рублей

Трем местным жителям предъявлено обвинение в мошенничестве.

Послушать 00:00

С 2016 по 2018 года в Челябинске действовало одно преступное сообщество, которое совершало подставные ДТП с целью получения страховых выплат. И эпизодов мошенничества за это время было совершено более 70.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, постоянные участники этой группировки намеренно совершали автомобильные столкновения на дорогах города, а затем обращались в пункты оформления ДТП ГИБДД России по Челябинску, а также в страховые компании, предоставляя ложные сведения о произошедшем и о лицах, находившихся за рулем на тот момент.

«В качестве номинальных водителей привлекались знакомые молодые люди за денежное вознаграждение (от 2 до 25 тыс. рублей). Весь объем страховых выплат по инсценированным ДТП получали участники преступного сообщества», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что уголовное дело заведено в отношении трех лиц, выступавших в качестве водителей. Они обвиняются в совершении преступлений по второй части статьи «мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Общий ущерб, причиненный трем страховым компаниям, составил свыше 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.