Виновного в массовом ДТП под Юрюзанью освободили из-под стражи

Суд избрал мужчине меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Сегодня, 21 июня, Катав-Ивановский городской суд решил освободить из-под стражи водителя грузовика, протаранившего пять автомобилей, и избрал ему меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Суд избрал мужчине меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке»,— сообщили в ведомстве.

Отметим также, что предварительная экспертиза показала, что у автомобиля действительно отказали тормоза.

Напомним, ДТП с участием шести автомобилей произошло 16 июня около часу дня на 1649 километре автодороги Москва-Челябинск. Водитель грузовика 1984 года рождения столкнулся с движущимися впереди пятью автомобилями. В результате водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта» 1957 и 1956 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё семь человек пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц», по которой виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела стоит на контроле в Главном Следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области.