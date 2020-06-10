Количество лесных пожаров в Челябинской области сократилось на 38% в сравнении с прошлым годом

Несмотря на это, риск остается из-за жаркой погоды.

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Особое внимание на пожарную безопасность в условиях жаркой погоды попросил обратить губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона на встрече с руководством муниципалитетов отметил, что несмотря на значительные успехи в вопросах тушения, риски возникновения огня сохраняются из-за жары.



Алексей Текслер пояснил, что огонь удалось сдержать в наиболее опасный, весенний период. Пожары сократились в сравнении с прошлыми годами, однако погодные условия могут диктовать свои правила. Губернатор поручил главам муниципалитетов обратить внимание на этот вопрос.

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество лесных пожаров сокращено на 38%, по площади это почти на 75%. Ландшафтные пожары сокращены на 37%, их площадь сокращена почти в 4 раза. Тем не менее, жаркая погода сохраняет риски пожаров, мы это видим по ежедневным сводкам, этот вопрос нужно держать на особом контроле и не расслабляться»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что на повестке совещания с главами муниципалитетов был не только вопрос пожарной безопасности. Помимо прочего, губернатор поручил обеспечить поддержку при проведении экзаменов, а также выделил 4 территории, которые лучше всего справляются с пандемии коронавируса. Кроме того, Алексей Текслер озвучил, когда в Челябинской области откроются санатории.