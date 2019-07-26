Челябинцев встревожил густой дым, идущий из кулинарии

Жители Северо-Запада решили, что в здании пожар.

Жители Челябинска встревожены густым черным дымом, который валит из кулинарии «Патриот», находящейся на северо-западе города. Видеозаписью, где видно, что перекресток улицы Чичерина и Комсомольского проспекта задымлен, а дым идет из здания «Патриота», выложили в сеть очевидцы.

Многие предположили, что в кулинарии пожар.



«Возгорания не было, дым был от подгоревшей пищи. Опасности для людей не было», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что задымление началось около 14:10 сегодня, 26 июля.

