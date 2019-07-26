В Челябинске дети нашли себе жестокую забаву

Очевидцы засняли инцидент на видео

В Металлургическом районе Челябинска очевидцы сняли видео, как дети кидают камни в проезжающие машины. Запись появилась в одной из групп «Вконтакте».



На кадрах видно, как трое мальчишек, поджидают машины и кидают в них камни. Такая игра вызывает большой восторг у хулиганов.



«Уважаемые автовладельцы, будьте осторожны, проезжая по Комаровского 6а в сторону утёса. Дети кидают камнями в проезжающие авто. Пострадавшим от метания камней автовладельцам могу предоставить видео. Также и родителям этих детей: роликов достаточно. Детей предупреждали и не раз», – пишут горожане под записью в соцсети.

Данное видео вызвало шквал негативных комментариев.



«Вчера дети с 5 этажа воду в шарах сбрасывали на людей, выходящих из магазина «Монетка». Сегодня — камни в машины. Завтра, что они придумают?», – написала Надежда Гейнц.

Горожане также посоветовали обратиться в правоохранительные органы и обязательно пообщаться с родителями хулиганов.