В Металлургическом районе Челябинска очевидцы сняли видео, как дети кидают камни в проезжающие машины. Запись появилась в одной из групп «Вконтакте».
На кадрах видно, как трое мальчишек, поджидают машины и кидают в них камни. Такая игра вызывает большой восторг у хулиганов.
«Уважаемые автовладельцы, будьте осторожны, проезжая по Комаровского 6а в сторону утёса. Дети кидают камнями в проезжающие авто. Пострадавшим от метания камней автовладельцам могу предоставить видео. Также и родителям этих детей: роликов достаточно. Детей предупреждали и не раз», – пишут горожане под записью в соцсети.
Данное видео вызвало шквал негативных комментариев.
«Вчера дети с 5 этажа воду в шарах сбрасывали на людей, выходящих из магазина «Монетка». Сегодня — камни в машины. Завтра, что они придумают?», – написала Надежда Гейнц.
Горожане также посоветовали обратиться в правоохранительные органы и обязательно пообщаться с родителями хулиганов.
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