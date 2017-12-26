/ Детей и взрослых эвакуировали из горящего общежития в Кыштыме

Огонь охватил коридор на 4 этаже здания.

Накануне в кыштымском общежитии произошел пожар. Прибывшие на место огнеборцы вывели из здания 10 человек, среди них несколько детей. Эпицентром возгорания оказался коридор на 4 этаже, где огонь охватил выставленную мебель.



25 декабря в 15:29 спасатели Кыштымского спасотряда областной службы выезжали в дом № 183 на улицу Ичевой, где произошел пожар на 4 этаже общежития. На месте работали сотрудники пожарных частей 117 и 38, а также областные спасатели Кыштымского спасотряда. Из общежития пришлось выводить десятерых человек, в том числе детей. Кыштымские спасатели через окно эвакуировали женщину с двумя детьми двух и шести лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.



Отметим, что пожар в многоэтажном здании в течение 2017 года происходит не в первый раз.

