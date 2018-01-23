/ Отель в центре Челябинска оцеплен из-за бесхозного предмета

На месте работают сотрудники экстренных ведомств.

Сегодня, 23 января, здание отеля «Видгоф» на проспекте Ленина в Челябинске оцепили. Как сообщают очевидцы, гостиница по периметру перекрыта с помощью красной ленты. Сотрудников расположенных там же офисов внутрь не пускают. В главке подтвердили информацию об обнаружении бесхозного предмета.



Мы подтверждаем информацию об обнаружении бесхозного предмета в одном из зданий областного центра. Проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Напомним, в конце прошлого года в Челябинске после сообщений неизвестных множество зданий и ведомств были эвакуированы. «Отголоски» этого события возникают регулярно и оборачиваются массовыми эвакуациями из торговых центров и кинотеатров.

