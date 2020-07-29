Суд огласил приговор главврачу-депутату Локомотивного, застрелившему жену из ревности

Южноуралец расправился с возлюбленной на глазах у детей.

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Челябинский областной суд в среду, 29 июля, огласил приговор 49-летнему Азату Зарипову. Бывший главный врач больницы поселка Локомотивный, а также депутат признан виновным в убийстве с особой жестокостью.

«Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. А также принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания», — сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ из зала суда.

Напомним, по версии следствия, ночью 21 августа Зарипов застрелил свою супругу из охотничьего ружья. Свидетелями жестокой расправы стали двое их маленьких детей. После убийства ушел из дома, оставив тело погибшей в доме с тремя несовершеннолетними.

Добавим, как утверждал экс-главврач больницы, жена изменилась после поездки в Турцию. Якобы там женщина познакомилась с аниматором, к которому хотела уехать в Новосибирск вместе с детьми.