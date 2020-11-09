УФАС оштрафует челябинскую компанию за использование чужого названия

Ведомство усмотрело в действиях организации недобросовестную конкуренцию.

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Антимонопольная служба по Челябинской области установила недобросовестную конкуренцию в действиях ООО «Уральскаястальнаякомпания». Организация приобрела название, которое полностью повторяет имя другой фирмы. Об этом в УФАС сообщило ООО «ПКФ «Уральская стальная компания».



Заявитель указал, что обе фирмы расположены по одному адресу и осуществляют аналогичную деятельность — торговлю металлопрокатом. При этом, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе УФАС региона, ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица на год позже — в 2015 году.

«Согласно выписке из ЕГРЮЛ фирменное наименование Ответчика ООО „Уральскаястальнаякомпания“, написанное слитными словами, однако для достижения максимального сходства с наименованием Заявителя, Ответчик использует на интернет-ресурсе uralsteelkomp.ru, в прайсе, коммерческом предложении и на почтовом ящике по месту нахождения компании фирменное наименование Заявителя „Уральская стальная компания“, написанное раздельными словами. С учетом местонахождения компаний по одному адресу сходство фирменных наименований Заявителя и Ответчика приводит к смешению их деятельности как контрагентами, так и работниками почтовой службы, контролирующими органами и т. д»,— пояснили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что законом о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, которая связана с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юрлица. Комиссия УФАС от 6 ноября действия ответчика признаны нарушением части 1 статьи 14.4 закона «О защите конкуренции».

За нарушение требований законодательства в отношении ООО «Уральскаястальнаякомпания» возбудят дело об административном правонарушении. Отметим, что согласно части 1 статьи 14.33 КоАП РФ недобросовестная конкуренция влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей, а на должностных лиц — от 12 000 до 20 000 рублей.