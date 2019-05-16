/ Челябинский зоопарк простился с любимой питомицей — львицей Викторией

Последний год животное тяжело болело.

Челябинский зоопарк поделился грустной новостью о том, что сегодня из жизни ушла одна из любимиц сотрудников и посетителей — львица Виктория. Большой кошке было уже 17 лет, последний год из которых она тяжело болела. Сотрудниками зоопарка и ветеринарами была оказана всевозможная помощь, чтобы облегчить состояние животного и продлить ему жизнь.

Ричард и Виктория — одни из самых популярных питомцев нашего зоопарка. Многие посетители и сотрудники помнят их еще совсем крошечными львятами: спокойный рассудительный Рич и игривая задира Виктория. Эту игривость Вика пронесла через всю свою жизнь. Нам было с ней очень комфортно. Надеемся, ей с нами тоже. — сообщили представители Челябинского зоопарка.

Как отмечают сотрудники зоопарка, потеря одного из питомцев расценивается ими как потеря одного из членов семьи.