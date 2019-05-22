/ В Челябинском зоопарке северный олень «переоделся» в летнюю шубку

Животному помогли сбросить лишнюю шерсть.

Сотрудники Челябинского зоопарка помогли северному оленю справиться с линькой. Лишнюю шерсть с животного выщипывали прямо руками, поскольку ни одна щетка-пуходерка не справится с таким густым подшерстком. Видеозапись, как оленя ощипывают, выложили в паблик зоопарка в социальных сетях.

Такой процесс происходит у них каждую весну. К сожалению, в дикой природе не каждое животное имеет специального «стилиста», как в Челябинском зоопарке, который будет помогать ему менять сезонный мех. Именно поэтому в дикой природе северные олени вычесывают зимний мех самостоятельно. — сообщила сайту «Первый областной» культорганизатор зоопарка Анастасия Малиновская.

Из-за того, что линька вызывает у животного дискомфорт и зуд, сотрудники зоопарка ускоряют этот процесс. Летом оленю будет комфортно, потому что жесткий волос не даст ему перегреться. К прохладной погоде он тоже готов — олень северный, к тому же, достаточно упитанный. Это, по словам сотрудников зоопарка, не даст ему замерзнуть.

Видеозапись, на которой сотрудники Челябинского зоопарка помогают оленю сбросить шерсть, можно посмотреть здесь.