/ В Челябинском зоопарке белые медведи дали «мастер-класс» по рыбалке

На потеху зрителям мишки ловили рыбу в бассейне.

Белые медведи в Челябинском зоопарке показали посетителям как правильно ловить рыбу. Во время показательного кормления в бассейн к медведям запускают живую рыбу, которую они с удовольствием ловят. Данное развлечение является одним из любимых для зрителей и позволяет размяться животным.

Обычно рыбалка у медведей проходит по субботам. Перед тем, как ее организовать, мы даем анонс в нашей группе во «ВКонтакте». — сообщают сотрудники Челябинского зоопарка.

Как отмечают посетители, рыбалка белых медведей стоит того, чтобы посетить зоопарк ради нее.

Мишки славно порыбачили! Специально приходила посмотреть. — отмечает Елена Бастина.

Узнать, когда состоится следующая рыбалка, а также последние новости зоопарка можно в их официальной группе во «ВКонтакте».