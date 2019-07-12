В Челябинском зоопарке мама-пума вывела «на публику» котенка

Малышка появилась на свет еще в конце мая.

Посетители зоопарка в Челябинске могут наблюдать милейшую картину — пума Лика начала выводить «на публику» котенка. Детеныш у Лики и самца Лео-Мартина-Месси появился еще 23 мая. Сотрудники зоопарка назвали малышку Миссури и терпеливо ждали, когда она подрастет и начнет выходить из домика вслед за матерью.

«Мама не подпускает никого к котенку. Зоологи на расстоянии оценили состояние Миссури, она нормально развивается, хорошо двигается, нет причин нарушать естественные процессы», — сообщила сайту «Первый областной» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Елена Пшеницына.

С мамой котенок останется примерно на полгода, пока Лика будет вскармливать детеныша. За это время Миссури успеет окрепнуть и повзрослеть. Сейчас она уже свободно гуляет по вольеру, учится грациозно ходить. Но получается не всегда, как шутят сотрудники зоопарка, у крошки еще тяжелая попа, она перевешивает все остальное.

