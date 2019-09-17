Челябинцам отказывают менять иностранную мелочь в банках

Принимать монеты не хотят практически все кредитные организации.

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В Челябинске невозможно обменять мелочь, оставшуюся у вас после путешествия. Если у вас завалялись монеты после посещения иностранного государства, и вы решили найти банк, в котором сможете обменять их на рубли, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Банки имеют право отказать в приеме иностранной мелочи.

«Кредитные организации вправе отказать в обмене денежных знаков иностранного государства ввиду того, что это является товаром. Если бы отказ происходил в обмене нашей валюты, это было бы нарушением законодательства. Но поскольку иностранная валюта изготавливается банком-эмитентом другой страны, они вправе отказать», — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Челябинского Отделения Банка России Алексей Даниленко.

Поскольку кредитные организации сами устанавливают валюту, которую меняют по курсу, они могут принять или не принять монеты.