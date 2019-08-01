В Миассе дети-инвалиды вынуждены приходить на обследования через окно

Ситуацией уже занимается председатель федерального Следственного комитета.

В городе Миасс Челябинской области дети с особенностями развития вынуждены входить в реабилитационный центр через окно. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону с ссылкой на сюжеты федеральных каналов.

Помещение под социальный центр было выделено мэрией Миасса. Оно находится на первом этаже жилого дома. Вход организован со стороны проезжей части дороги, которую часто заливает водой, что представляет опасность для детей. Родители и педагоги просили сделать вход со двора, но никаких действий не было предпринято. Тогда было решено превратить одно из окон со стороны двора в дверь, однако для создания новой входной группы, необходимо одобрение всех жильцов.

«Необходимо предпринять какие-то меры. Например, дренаж. Я думаю, что для бюджета это очень серьезно» — заявила Наталья Кушнова, председатель правления общественного центра «Мы вместе»

В организации считают, что ситуация сейчас безвыходная, поскольку дом был построен в 66 году, поэтому постройка новой входной группы выйдет сложнее и дороже. Однако после сюжета о центре на федеральных каналах вопросом заинтересовался Следственный комитет.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая действиям должностных лиц органов местного самоуправления и социальных служб, в чьи должностные обязанности входит организация социальной помощи», — заявили в пресс-службе СК России по Челябинской области.

Ситуацию на личный контроль взял Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Также в мэрии города было проведено специальное заседание, на котором было выявлено оптимальное решение вопроса.