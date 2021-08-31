Челябинский облсуд оставил под стражей замминистра регионального Минстроя Ивана Белавкина

Стороне защиты не удалось обжаловать действующую меру пресечения

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда о продлении срока содержания под стражей Ивана Белавкина. Защитники первого заместителя министра регионального министерства строительства просили изменить меру пресечения. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«В областной суд постановление первой инстанции обжаловали защитники обвиняемого, просил изменить действующую меру пресечения на домашний арест», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 3 октября. Белавкин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации».