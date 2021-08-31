В Челябинске за 47 миллионов рублей продают профилакторий «МРСК Урала»

Сейчас там работает клиника «Сегрида»

В Челябинске выставили на продажу два корпуса (двух- и трехэтажный) профилактория на улице Российская, 6А. Здания принадлежат «МРСК Урала» (филиал «Россети Урал»). Начальная стоимость лота — 46,8 млн рублей. Общая площадь недвижимости — 1,7 тыс. кв. м. Информация о торгах опубликована на сайте Российского аукционного дома.

«Объект расположен в северной части города Челябинска, в Калининском районе, на берегу реки Миасс. В непосредственной близости расположены: сквер имени Челюскинцев, Заячий остров, Энергетический колледж. Объект имеет удобные подъездные пути со стороны Российской улицы. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 400 м», — говорится в объявлении.

Сообщается, что профилакторий на Российской — «прекрасный источник арендного бизнеса». Сейчас там базируется частная медицинская клиника «Сегрида». Учреждение специализируется на профосмотрах, проводит освидетельствование водителей и выдает справки для получения оружия. Также на базе клиники работает гостиница.

Юридическое лицо, которое управляет «Сегридой», — ООО «ЛПК». Компания начинала работать как некоммерческое партнерство «Челябэнерго» еще в 1990 годах. По данным базы «СБИС», сейчас ООО «ЛПК» принадлежит Петру Клюшину. Он также является учредителем салона красоты «Клеопатра». В 2020 году чистая прибыль клиники составила 8,5 млн рублей. С 2019 года главный госзаказчик «Сегриды» — Уральский спасательный центр МЧС России. Клиника выиграла семь контрактов на проведение медосмотров спасателей.