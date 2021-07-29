Челябинский суд продлил арест Ивану Белавкину

Замминистра регионального Минстроя обвиняют в получении взятки

Сегодня, 29 июля, Центральный районный суд Челябинска продлил арест первому заместителю министра регионального министерства строительства. Иван Белавкин останется в СИЗО до 3 октября. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

О продлении меры пресечения ходатайствовал следователь.

Напомним, по версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации». Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. В отношении Ивана Белавкина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Решением Центрального районного суда обвиняемый останется под стражей до 3 октября 2021 года.

Ранее суд оставил под стражей до 17 октября экс-заместителя мэра Челябинска Олега Извекова. Его обвиняют в получении взятки.