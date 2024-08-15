Челябинский хакер пойдет под суд за вирусную атаку на чужие компьютеры

От его действий пострадали сотрудники одной из компаний

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в киберпреступлениях. Хакер, по версии следствия, заразил компьютеры сотрудников коммерческой организации вредоносными программами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.



По версии следствия, мужчина, используя вирус, получил доступ к личным данным аккаунтов сотрудников компании для использования их лицевых счетов.

Преступную схему выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. По материалам ведомства в полиции возбудили уголовные дела о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Во время расследования сотрудники ГУ МВД региона провели пять криминалистических экспертиз, опросили более 30 потерпевших и четверых свидетелей. В уголовном деле содержится 17 томов.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направили в суд.