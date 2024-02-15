«В течение 2023 года фиксировался рост общего числа киберпреступлений. В структуре преступности их количество увеличилось на 31,5% (до 22 729), мошенничеств — на 45,4% (до 10 189). Ущерб, причиненный такими преступлениями, превысил 2,2 млрд рублей», — отметил первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.
Однако в прошлом году количество краж, совершенных с помощью дистанционных технологий, сократилось на 0,5%. С южноуральцами проводят профилактические мероприятия, чтобы они знали, как защитить себя от мошенников.
Чаще всего мошенники пытаются узнать данные банковской карты или убедить собеседника, что их родственник попал в беду. Многие пользуются антиспам-сервисами и добавляют подозрительные номера в черный список телефона.
По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника.
Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ею воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.
Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.
Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.